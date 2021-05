Sie zeigt mehr von ihrem Mama-Dasein! Realitystar Kim Kardashian (40) sorgte in den vergangenen Wochen mit der Scheidung von Noch-Ehemann Kanye West (43) für Schlagzeilen. Nach fast sieben Jahren und vier gemeinsamen Kindern gehen die beiden nun getrennte Wege. Seit der Trennung und dem Ende der Dreharbeiten für Keeping up with the Kardashians scheint die brünette Beauty besonders viel Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Jetzt teilt sie süße Fotos mit Söhnchen Saint (5) im Netz.

In einer Reihe von Schnappschüssen zeigt sich Kim mit ihrem zweitältesten Kind auf Instagram. Ihr fünfjähriger Sohn Saint West sitzt auf allen Fotos auf dem Schoß seiner Mama oder liegt ganz verkuschelt auf ihr. Kims Fans sind verblüfft: "Wow, Saint ist so groß geworden", schreiben einige User in den Kommentaren des Beitrags. Süße Aufnahmen ohne Make-up und mit ihren Kindern teilt die 40-Jährige in den vergangenen Monaten immer häufiger.

Wie Hollywood Life berichtet, scheint der Umgang zwischen Kim und ihrem Ex Kanye wegen der Kinder gut zu funktionieren. "Kim ist sehr bemüht, wenn es um die Kommunikation geht", verriet ein Insider dem Magazin im April. "Kanye sieht seine Kinder regelmäßig, sie halten es dabei recht privat", erklärte die Quelle weiter.

