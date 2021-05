Bro'Sis-Fans dürfen offiziell ausflippen! Vor fast 20 Jahren wurde die Popband im Rahmen der Castingshow Popstars gegründet – bestehend aus Ross Antony (46), Hila Bronstein, Shaham Joyce (42), Faiz Mangat (40), Indira Weis (41) und Giovanni Zarrella (43). Knapp fünf Jahre lang landete die Gruppe einen Hit nach dem anderen und verkaufte insgesamt über vier Millionen Tonträger. Doch aufgrund von zwischenmenschlichen Differenzen trennte sich die Band im Jahr 2006 schließlich. Ihre enttäuschten Groupies hofften jahrelang auf ein Comeback. Jetzt ist es tatsächlich so weit: Bro'Sis kehrt zurück!

Aber nicht alle ehemaligen Mitglieder sind an dem Comeback beteiligt – genauer gesagt sind es "nur" zwei: Giovanni und Ross beleben Bro'Sis pünktlich zum 20. Jubiläum als Duo wieder! Das enthüllten die Erfolgssänger jetzt gegenüber Bild am Sonntag. Und worauf genau können die Fans sich freuen? Das Zweiergespann hat die alten Hits wie "Heaven Must Be Missing an Angel" neu aufgenommen – auf Deutsch und Italienisch. "Das ist für Fans von damals und alle, die deutsche Musik mögen", betont Ross.

Nicht nur für die Fans fühlt sich diese Reunion wie eine Zeitreise an: "Dass wir zusammen wieder Bro‘Sis-Songs gesungen haben, ist das erste Mal seit damals", offenbart Giovanni gegenüber dem Medium. "Alle zusammen haben wir uns seit der Auflösung der Band 2006 nicht mehr gesehen." Freut ihr euch über das Comeback? Stimmt ab!

Ross Antony mit Giovanni Zarrella in Leipzig im Mai 2019

Bro'Sis bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2001

Giovanni Zarrella und Ross Antony

