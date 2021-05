Wie viel bringt Jessica Schröder (26) momentan eigentlich auf die Waage? Aktuell befindet sich die ehemalige

Bachelor-Kandidatin in der 24. Woche ihrer Schwangerschaft. Die Beauty und ihr Ehemann Niklas Schröder (32) wissen mittlerweile nicht nur, dass sie ein Mädchen erwarten, sondern haben inzwischen sogar schon einen Namen für ihre Prinzessin: Hailey Emilia. Allzu lange müssen sich die werdenden Eltern mit ihrem Nachwuchs nicht mehr gedulden – doch wie viel hat Jessi bisher schon zugenommen?

Das Babybäuchlein der Bald-Mama ist kaum noch zu verbergen. Und auch an ihrem Gewicht machten sich die anderen Umstände bemerkbar. In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story sprach Jessi jetzt Klartext: "Im letzten Monat wieder zwei Kilo!" Das scheint aber nicht einzig und allein dem heranwachsenden Wunder in ihrem Bauch zu verdanken, sondern offenbar auch den einen oder anderen Schwangerschaftsgelüsten. "Diese blöden Süßigkeiten", scherzte die Schwangere. Insgesamt seien schon vier Kilo dazugekommen.

Doch über die Gewichtszunahme macht sich Jessi keine Gedanken – viel mehr Sorgen bereitet der YouTuberin bis zuletzt die ungünstige Lage ihres Babys: "Sie hat sich übrigens – leider – gedreht und stupst mit den Beinen nach unten." Doch das sei gar nicht weiter schlimm. Bis zur Geburt habe die kleine Maus ja noch ein wenig Zeit, um sich in die richtige Position zu begeben.

Anton Spreemann Jessi und Niklas Schröder

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, April 2021

Anton Spreemann Jessica Schröders Babybauch

