Klein-Grace on Tour! Bindi Irwin (22) und ihr Ehemann Chandler Powell (24) sind seit diesem März stolze Eltern der kleinen Grace Warrior. Eines scheint ganz klar zu sein: Ihre Mutter wird ihr, sobald es geht, die Natur und Tierwelt näher bringen – ganz in der Tradition ihres Vaters, dem verstorbenen ’Crocodile Hunter’ Steve Irwin (✝44). Wie es aussieht, ist es nur kurze Zeit nach der Geburt jetzt so weit: Bindi, Chandler und Grace zeigen sich in beeindruckender Regenwaldkulisse!

Bindi teilt nun einen süßen Schnappschuss, der sie und ihre kleine Familie bei einem Ausflug zu dritt zeigt. Umgeben von tropischen Gewächsen, strahlen Chandler und seine Frau um die Wette. Sie posieren nicht allein – auch Töchterchen Grace ist im Kinderwagen mit von der Partie. Zu dem Bild schreibt Bindi: "Das erste Familienessen-Abenteuer mit unserem süßen Mädchen." Sie beendet die Beschreibung mit diesen liebevollen Worten: "Ich bin eine stolze Mutter."

Dass Grace die Fauna und Flora ihres Heimatlandes Australien so früh kennenlernt, dürfte viele Fans der TV-Familie entzücken. Vor zwei Wochen teilte Bindi bereits ein süßes Video, in dem ihre Tochter in niedlicher Zoowärter-Uniform die Bekanntschaft von zwei Schildkröten macht. Grace hatte schon hier keine Angst vor ihren neuen tierischen Freunden und kommt demnach ganz nach ihren Eltern und ihrem berühmten Opa!

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace, Mai 2021

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter und ihrem Hund

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell, Bindi Irwin und ihre gemeinsame Tochter Grace Warrior im März 2021

