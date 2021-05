Johannes Haller (33) schwebt im siebten Papa-Himmel! Vergangene Woche verkündete der ehemalige Bachelor in Paradise-Star voller Stolz die Geburt seiner Tochter Hailey-Su. Zuvor hatten seine Verlobte Jessica Paszka (31) und er betont, die erste Zeit zu dritt ganz privat genießen zu wollen. Doch der frischgebackene Vater kann wohl nicht anders, als seine Follower schon jetzt mit kurzen Baby-Updates zu verzücken. Er schwärmt in den höchsten Tönen von seiner Kleinen.

In seiner Instagram-Story teilte der Influencer nun ein Foto, auf dem er das Füßchen seiner Tochter in der Hand hält. "Zwar ist mein Daumen heute noch so groß wie dein Fuß. Aber du bist bereits jetzt schon das Größte für mich", kommentierte er den zuckersüßen Schnappschuss. Zuletzt äußerte er, dass er gar nicht fassen könne, wie ein so kleines Wesen sein Leben so sehr bereichern kann...

Mama Jessi scheint sich derweil voll und ganz auf Kuscheleinheiten mit ihrem Baby zu konzentrieren. Zuletzt meldete sie sich am Vatertag mit einem niedlichen Post. Aus der Perspektive von Hailey-Su schrieb sie: "Dear Daddy, ich bin heute neun Tage alt und du bist für mich jetzt schon der tollste Daddy der Welt und mein Held."

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und seine Tochter Hailey-Su

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de