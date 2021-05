Vergangene Woche hat sich Jessica Paszka (31) und Johannes Hallers (33) Leben für immer verändert: Die Ex-Bachelorette und ihr Verlobter sind zum ersten Mal Eltern geworden! Aktuell genießen sie die magischen ersten Tage mit ihrer kleinen Tochter Hailey-Su in vollen Zügen – und melden sich daher auch nur sporadisch bei ihren Fans auf Social Media. Doch anlässlich des Vatertages widmete Jessi ihrem Baby-Daddy jetzt einen rührenden Beitrag...

Via Instagram veröffentlichte die frischgebackene Mama ein Foto von ihrem Töchterchen – zwar sieht man ihr Gesicht hier nicht, aber dafür ihren putzigen Body, auf dem zahlreiche Male "Love Daddy" steht. In der Bildunterschrift schreibt Jessica – aus Hailey-Sus Sicht: "Dear Daddy, ich bin heute neun Tage alt und du bist für mich jetzt schon der tollste Daddy der Welt und mein Held." Weiter schwärmt Jessi alias Hailey-Su: "Während ich mit Mama in der Nacht mehr Zeit verbringe, weil ich öfter Hunger habe und du mich leider nicht stillen kannst, erzählt sie mir oft, was du für ein toller Mensch bist und wie gut du alles unter einen Hut bekommst."

Weiter heißt es in dem emotionalen Text: "Ich freue mich jetzt schon auf die ganzen Abenteuer, die wir gemeinsam erleben werden. Wie du bedingungslos ehrlich zu mir sein wirst und mir immer wieder Mut zusprechen wirst. Du wirst mir immer wieder zeigen, was wirklich im Leben zählt, und dazu wirst du mich mit deinem Humor immer zum Lachen bringen." Abschließend betont sie: "Papa, ich wollte dir nur sagen, dass ich unglaublich glücklich bin, dass du mein Papa bist."

Instagram / jessica_paszka_ Jessi und Johannes' Tochter Hailey-Su

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Hallers Baby

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter

