Werden schon bald Einzelheiten über Dominic West (51) und Lily James' (32) Affäre ausgepackt? Die Schauspieler kamen im vergangenen Oktober ganz schön in die Bredouille, als plötzlich Knutschfotos der beiden auftauchten – und Dominic seiner Ehefrau offensichtlich fremdging. Der Brite betonte allerdings, dass seine Ehe nach dem Seitensprung stark sei – mehr Details gaben weder er noch Lily über ihren Flirt preis. Doch könnte sich das vielleicht bald ändern?

Dominic und Lily bereiten sich aktuell auf die kommende Pressetour zur Miniserie "Pursuit of Love" vor – ob ihnen da Reporter ein paar pikante Informationen entlocken könnten? Nicht, wenn es nach Dominic geht! Laut einem Us Weekly-Insider will er auch weiterhin eisern über das Thema schweigen: "Dominic hat Lily darauf vorbereitet, dass sie auf Pressetour für 'The Pursuit of Love' sind, und er wird keine Fragen über ihre Affäre beantworten."

Dann haben die Promis also offenbar nach ihrer aufsehenerregenden Romanze Kontakt – dem soll vor einigen Tagen noch nicht so gewesen sein. "Dom hat seitdem nicht mehr groß mit Lily gesprochen. Er hat seiner Frau nämlich versprochen, nie wieder mit ihr zu reden", verriet eine Quelle gegenüber The Sun. Demnach hätte Dominic Bedenken gehabt, ob Lily ihrerseits über ihre gemeinsame Zeit auspacken könnte.

Getty Images Dominic West bei der Winter Television Critics Association Press Tour, 2019

GlosPics/Mega Dominic West mit seiner Frau Catherine FitzGerald

Getty Images Lily James im Januar 2016

