Hilaria Baldwin (37) meldet sich mit einem unschönen Mama-Update bei ihren Fans. Die Schauspielerin und ihr Mann Alec (63) sind Eltern von sechs gemeinsamen Kindern. In der Regel erfreuen sie ihre Follower auf Social Media mit süßen Fotos ihrer Rasselbande und schwärmen von ihrem Familienalltag. Doch dieses Mal hatte Hilaria schlechte Nachrichten: Sie meldete sich mit ihrem neun Monate alten Baby Eduardo aus dem Krankenhaus.

"Es war eine beängstigende Erfahrung, als Edu eine allergische Reaktion hatte", schrieb die 37-Jährige zu einem Instagram-Foto, auf dem sie den Kleinen liebevoll im Arm hält. Sie wisse noch nicht, was der Auslöser gewesen sei. "Aber es war einer der schrecklichsten Momente, vor denen man sich als Elternteil fürchtet", erklärte sie weiter. Ihre anderen Kids hätten keine Allergien. Deshalb sei es für sie eine "Premiere" gewesen. Das habe ihr gezeigt, dass es trotz all ihrer Erfahrung als Mutter immer noch Situationen gibt, die sie erschüttern.

Doch noch im selben Atemzug gab die Sechsfach-Mama Entwarnung. "Das war, als es ihm besser ging, das Erbrochene auf meinem Pulli war getrocknet und meine Freundin schickte dieses Foto an Alec, der beruflich unterwegs war", betonte Hilaria weiter. Sie sei dem medizinischen Personal vor Ort sehr dankbar für die Fürsorge und Freundlichkeit.

