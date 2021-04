Ihre halbe Fußballmannschaft hält sie ganz schön auf Trab! Erst vor wenigen Wochen konnten Alec (63) und Hilaria Baldwin (37) ihren sechsten gemeinsamen Nachwuchs – Alecs insgesamt siebtes Kind – auf der Welt willkommen heißen. Mithilfe einer Leihmutter erblickte Töchterchen Lucia das Licht der Welt. Dass die Autorin seitdem ziemlich viel zu tun hat, machte sie bereits öfters deutlich – und das nun auch bildlich: Hilaria teilte einen ziemlich coolen Schnappschuss von sich und ihren Kids!

Via Instagram veröffentlichte die 37-Jährige vor wenigen Tagen eine Aufnahme mit ihrer Rasselbande. Ganz offensichtlich hat sich die sechsfache Mutter gerade auf den Weg zu einem kleinen Familienausflug gemacht. Während ihre jüngste Tochter Lucia gemütlich in einer Bauchtrage schlummert, beschäftigt sich Söhnchen Eduardo in seinem Buggy mit Spielzeug. Die anderen vier Kinder albern ziemlich ausgelassen rum. "Meine Gang", betitelte Hilaria ihren Beitrag.

Dass die Ehefrau des Schauspielers Baby Nummer sechs von einer Leihmutter austragen ließ, hatte aber nicht bei jedem Fan anklang gefunden. Aus diesem Grund hatte Hilaria vor einigen Tagen ihre Konsequenzen daraus gezogen und die Kommentarfunktion unter ihren Bildern deaktiviert.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin mit ihrer Tochter Lucia

Instagram / alecbaldwininsta Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei den Screen Actors Guild Awards in Los Angeles, 2019

