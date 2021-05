Simon Webbe (43) plaudert neue Details über seinen Nachwuchs aus! Ende Januar gab der Sänger nach einer tragischen Fehlgeburt bekannt, dass er und seine Frau Ayshen Kemal wieder Nachwuchs erwarten. Anfang April war es dann endlich soweit: Ihre Tochter erblickte das Licht der Welt. Mit weiteren Einzelheiten zu seiner neugeborenen Tochter hielt sich der Blue-Star aber noch zurück – bis jetzt: Simon verriet den Namen seines Kindes!

Sechs Wochen liegt die Entbindung nun schon zurück – nun beendete Simon die Geheimniskrämerei: In einem Interview mit Hello stellte der Musiker seine Tochter mit dem Namen Cyan Shenel Webbe vor. Und von ihr bekommt der Künstler offenbar kaum genug. "Ich bin so verliebt in mein kleines Mädchen und meine Rolle als Papa", schwärmte Simon. Schon jetzt singt er seiner Mini-Maus jeden Tag ein Lied vor und diese gluckst sogar hin und wieder ein paar Töne nach.

Und auch Neu-Mama Ayshen ist hin und weg. "Mutter zu sein ist alles und mehr, als ich mir je erträumt hatte", schwärmte die Beauty. Sie könne sich mittlerweile kaum noch vorstellen, was sie ohne ihren kleinen Schatz gemacht hat. "Sie hat unser Leben komplett eingenommen und wir genießen es, in einer Babyblase mit ihr zu schweben", erklärte die frischgebackene Mami.

