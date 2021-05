Für ein Paar endet die Temptation Island-Reise vorzeitig! Seit mittlerweile neun Episoden stellen Marlisa und Fabio, Meike und Marcus, Alicia und Yasin und Sabine und Mike ihre Beziehungen in der Realityshow auf die Probe. In den vergangenen Ausgaben gab es mittlerweile schon jede Menge Wut und Tränen. Während auf RTL in der Nacht auf Sonntag erst die achte Folge über die Fernsehschirme flimmerte, ist auf TVNow bereits Folge neun online – und in der schmeißt doch tatsächlich ein Duo hin!

Achtung, Spoiler!

Bei zwei Paaren vermutete der eine oder andere Zuschauer schon, dass "Temptation Island" vorzeitig vorbei sein könnte: Mike ließ sich immer mehr auf Verführerin Gina ein und auch Yasin flirtete zunehmend ungehemmter mit Single-Girl Krissi. In Episode neun kommt es zum dritten Lagerfeuer für die vergebenen Kandidaten mit Moderatorin Lola Weippert (25). Als Alicia eine ganz bestimmte Szene von ihrem Freund zu sehen bekommt, war es das für sie: "Ich breche ab! Das Experiment ist definitiv gescheitert."

Welche Szenen genau Alicia so sauer aufstoßen, können die Fans des Fremdflirtformats in der Nacht auf kommenden Sonntag um 0:45 Uhr auf RTL sehen oder schon jetzt auf TVNow. Wie Yasin auf den Abbruch seiner Herzdame reagiert, wird allerdings erst in der zehnten Folge verraten, die erst ab kommenden Donnerstag auf TVNow verfügbar sein wird. Hättet ihr erwartet, dass ausgerechnet dieses Paar frühzeitig abbricht? Stimmt ab.

TVNOW Meike, Marlisa, Sabine und Alicia beim dritten "Temptation Island"-Lagerfeuer

TVNOW Alicia, "Temptation Island"-Kandidatin

TVNOW / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

