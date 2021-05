Können die vergebenen Männer da überhaupt noch einen draufsetzen? Sabine, Meike, Alicia und Marlisa mussten bei Temptation Island schon eine Menge ertragen: Von stark alkoholisierten Auftritten bis hin zu heftigen Flirts leisteten ihre Partner sich eigentlich schon so ziemlich jeden Fauxpas. Nun müssen die Girls erneut einen schweren Schock verkraften: Plötzlich steht nämlich die Fotowand der Männer in der Frauen-Villa!

Während die Kandidatinnen mit den Verführern zuvor relativ harmlose Polaroids gemacht haben, zeichnen die Bilder aus der Männer-Villa sich vor allem durch viel nackte Haut und provokative Posen aus – dementsprechend staunen die vier Mädels nicht schlecht, als sie die Kunstwerke zu Gesicht bekommen. Insbesondere zwei Frauen trifft es hart. "Ich gehe kotzen, ich gehe schlafen", meint Alicia, als sie die Bilder ihres Freundes Yasin Mohamed erblickt. Und auch Sabine fällt vom Glauben ab, als sie ihren Partner Mike Brown auf den Aufnahmen entdeckt: "Wer will noch so einen Mann haben, der bei jeder Party so hart eskaliert und irgendwelche Ärsche im Gesicht hat? [...] Ich will den nicht mehr. Die Beziehung zu Mike ist fertig."

Auch Single-Mann Eugen Lopez ist entsetzt über ein derartiges Verhalten. "Alicia und Sabine sind hier die zwei Frauen, die am vernünftigsten sind. Und genau die beiden Kerle wissen die beiden Frauen am wenigsten zu schätzen", stellt der Profi-Boxer fest.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW Sabine Baidin und Eugen Lopez

TVNOW Mike Brown mit den Verführerinnen

TVNOW Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer 2021

