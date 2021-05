Chrissy Teigen (35) liebt es, ihre Familie zu bekochen. Ihr kulinarisches Wissen gibt das amerikanische Model mit thailändischen Wurzeln auch liebend gern an ihre Fans weiter! Sie veröffentlichte bereits zwei Bücher voller leckerer Rezepte und wird den Kochlöffel bald in noch größerem Stil schwingen. Wieso? Der Ort, an dem die Zweifachmama und "Cravings"-Bestsellerautorin ihre Gerichte zukünftig kreiert, ist ein absoluter Traum. Jetzt zeigt Chrissy ihre brandneue Küche.

Man muss Chrissy und ihren Innenarchitekten Jake Arnold fast schon suchen – so gigantisch ist die neue Küche, die sie jetzt mit einem Schnappschuss bei Instagram der Welt präsentiert. Total glücklich hat es sich die Gattin von Soul-Sänger John Legend (42) auf der Theke gemütlich gemacht. Das schmucke Designerstück besteht fast komplett aus Marmor und ist wirklich ein echter Hingucker!

Die Küche wird Chrissy sicher bald mit ihrer ebenso kochbegeisterten Mutter Vilailuck (59) einweihen – auch sie ist nämlich eine passionierte Kochbuchautorin! Viele Fans des Models sind unterdessen hin und weg von der XXL-Küche. Ein Chrissy-Follower fragt bei dem Anblick nur noch: "Ist das deine Küche oder ein Restaurant?" Weitere Fans würden sich übrigens auch sehr über eine Einladung zum Dinner bei der 35-Jährigen freuen.

Getty Images Chrissy Teigen bei dem Global-Citizen-VAX-Live-Konzert

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen, Model

Getty Images Chrissy Teigen, Model

