Brian McFadden (41) darf sich nun offiziell Dreifachpapa nennen! Im vergangenen November verkündete das einstige Westlife-Mitglied: Er und seine Verlobte Danielle Parkinson erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Diese Nachricht ist umso schöner, da das Paar schon zwei Jahre lang vergeblich versucht hatte, ein Baby zu bekommen. Dann wurde Danielle sogar zweimal schwanger, aber erlitt beide Male eine Fehlgeburt. Doch jetzt war es endlich so weit: Das Kind des Sängers ist auf der Welt!

Das gab Brian nun mit einem Bild von sich, wie er einen Kinderwagen schiebt, auf seinem Instagram-Account bekannt. "Mami, Papi und Baby unternehmen den ersten gemeinsamen Spaziergang. Es war die beste Woche in unserem Leben", schwärmt der gebürtige Ire, der bereits mit seiner Ex-Frau Kerry Katona (40) zwei kleine Mädchen hat. Und wie der "My Love"-Interpret bereits verriet, ist auch sein jüngster Nachwuchs wieder eine Tochter – doch wie sein kleiner Engel heißt, das behält er bislang noch für sich.

Danielle betonte bereits in einem Interview mit dem britischen OK!-Magazin vor ein paar Monaten: Sie ist so glücklich, bald Mutter zu werden, nachdem sich ihr Kinderwunsch so lange nicht erfüllte: "Es fühlt sich wie ein Wunder an. Also ich habe das Gefühl, dass wir bei unserem dritten Versuch Glück hatten."

Brian McFadden und seine Verlobte Danielle im März 2019

Brian McFadden im Mai 2021

Brian McFadden und seine Verlobte Danielle Parkinson im Juli 2019

