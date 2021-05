Da macht Justin Timberlakes (40) Papa-Herz wohl einen Satz! Der erfolgreiche Musiker und seine Frau Jessica Biel (39) sind Eltern zweier Söhne: Der nicht einmal ein Jahr alte Phineas und sein Bruder Silas (6) sind ihr ganzer Stolz. Trotz seiner jungen Jahre ist Letzterer inzwischen schon ein richtig Großer – und dementsprechend erkennt er auch die Stimme seines Papas Justin, wenn diese aus dem Fernseher tönt!

Das verriet Mama Jessica jetzt im Interview mit Jimmy Fallon (46) in der Tonight Show. Auf die Frage des Talkmasters, ob ihre Söhne die Stimmen ihrer Eltern als Synchronsprecher in Zeichentrickfilmen wie "Trolls" erkennen, erklärte die Schauspielerin: "Silas erkennt Justin definitiv!" Und auch die Musik des Sängers sei ihrem Spross nicht unbekannt: "Wenn er seine Songs hört, sagt er: 'Oh ja, das ist Papa!'"

Doch auch Jessica selbst arbeitet als Synchronsprecherin für die TV-Serie "Pete the Cat" – die findet ihr Sohnemann aber nicht so toll: "Ich habe versucht, ihn zum Schauen zu bewegen, aber er will es nicht gucken!", schilderte die 39-Jährige lachend im Gespräch mit Jimmy. Hättet ihr gedacht, dass Silas die Stimme seines Papas als Synchronsprecher schon erkennt? Stimmt unten ab.

Instagram / justintimberlake Jessica Biel, Justin Timberlake und ihr Sohn Silas

Getty Images Justin Timberlake bei der Premiere von "Trolls" in Sydney, November 2016

Getty Images Jessica Biel, Schauspielerin

