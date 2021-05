Anastasja Principessa bereut ihr Verhalten! Bei 5 Senses for Love verlobte sie sich mit Manuel Sofia. Danach ging es für die beiden und fünf andere Paare auf Liebesreise nach Griechenland. Doch ihre gemeinsame Zeit dort endete eher in Streitigkeiten und Eifersucht. Weil Manuel am Pool mit Alissa Weber herumtollte, hatte Anastasja richtig schlimme Eifersuchtsattacken, die zu heftigen Auseinandersetzungen führten. Im Promiflash-Interview verriet die Blondine nun, wie sie heute über diese lautstarken Ausraster vor den Kameras und Manuel denkt.

"Im Nachhinein denke ich, habe ich echt überreagiert. Aber wie gesagt, es ging mir nicht gut", reflektierte das Tall-Model die unangenehme Situation nach dem Pool-Vorfall im Gespräch mit Promiflash. Mittlerweile habe Anastasja sich aber mit Manuel ausgesprochen und sie würden wieder in gutem Kontakt zueinander stehen. Tatsächlich würde sie die Stimmung zwischen ihnen sogar als "happy" bezeichnen.

Klingt ganz danach, als sei ein zweiter Liebesversuch nicht ausgeschlossen. "Wir überlegen gerade, wie wir es machen mit der Entfernung, aber ja, er ist wirklich der beste Mann der Sendung für mich gewesen: tolerant, lieb und gut gelaunt", schwärmte Ana weiter. Außerdem würde sie für den Kleindarsteller an ihrem "Dominanzproblem" arbeiten.

Instagram / anastasja_principessa "5 Senses for Love"-Teilnehmer Manuel und Anastasja

Instagram / manuelsofia1 Manuel Sofia und Anastasja Principessa

Instagram / anastasja_principessa Anastasja Principessa, 2021 in Berlin

