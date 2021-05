Amira Pocher (28) hat eine große Macke! Die Frau von Oliver Pocher (43) macht nicht nur mit ihrem Mann einen Podcast, sondern inzwischen auch ihren eigenen. In der vergangenen Folge sprach die Visagistin mit ihrer besten Freundin Evi unter anderem darüber, ob sich die Beauty seit der Hochzeit mit Oli verändert habe. In diesem Zusammenhang plauderte Evi aus, wann ihre beste Freundin ihr auch mal gehörig auf den Keks geht!

"Wenn man mit Amira redet, dann hat sie ihr Handy in der Hand und guckt, während sie redet, auf ihr Handy", erklärte Evi im Podcast "Hey Amira!" die Situationen mit ihrer Freundin, die ihr so gar nicht schmecken. "Du stehst neben ihr und sie würdigt dich nicht mal eines Blickes", gab die BFF der zweifachen Mutter zu verstehen. Sie könne ihre Freundin aber auch verstehen: Amira müsse in ihrem Job nun mal stets erreichbar sein und viel Zeit an ihrem Mobilfunkgerät verbringen.

Prompt verteidigte sich Amira jedoch. "Wenn ich am Handy bin [...] und jemand mir anfängt was zu erzählen oder was zu fragen, dann werde ich aggressiv", erklärte die 28-Jährige ihr Verhalten. Doch böse sind die beiden Frauen deswegen nicht aufeinander. Sie verstehen sich sogar nicht nur auf freundschaftlicher, sondern auch auf geschäftlicher Ebene. Evi arbeitet nämlich als Nanny für Amiras Familie. "Sie ist eine Riesenhilfe für uns. Ich kann sie mir gar nicht mehr wegdenken", schwärmte Amira von ihrer Freundin.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher bei "Pocher – Gefährlich ehrlich!"

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im August 2020

Anzeige

ActionPress Amira und Oliver Pocher im März 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de