Calvin Kleinen hat schon so manches Reality-TV-Sternchen vernascht – daraus macht der Casanova kein Geheimnis! Im Rahmen von Temptation Island, der Promi-Ausgabe der Kuppelshow sowie vielen weiteren Reality-TV-Formaten hat der Playboy bereits zahlreiche heiße Ladies kennengelernt. So hatte er unter anderem schon ein Tête-à-Tête mit Love Island-Beauty Sandra Janina und Beauty & The Nerd-Skandalnudel Emmy Russ (22). Was bisher nicht bekannt war: Calvin ist auch Ex-Germany's next Topmodel-Kultkandidatin Gina-Lisa Lohfink (34) nähergekommen...

Das plauderte der Womanizer jetzt im Promiflash-Interview im Rahmen seines Wodka-Releases aus! Calvin und Gina-Lisa hatten offenbar ein intimes Stelldichein in seinem heimischen Dachzimmer, das übrigens im Haus seiner Mutter liegt. "Man hat mal gechillt, hat mal einen gesoffen und ein bisschen rumgehangen. Das war schon korrekt", betont der Influencer vielsagend – und lachend. Nach einigem Nachbohren gibt der Muskelmann auch zu, dass Gina-Lisa auf jeden Fall sein Typ Frau ist.

Zwar wollte Calvin nicht weiter ausführen, was genau mit dem Ex-GNTM-Girl gelaufen ist – dafür zeigte er sich aber sehr gesprächig, was Emmy angeht: "Man war so ein bisschen touchy auf dem Flug zu 'Promis unter Palmen' unterwegs. Das war halt sehr schön. Mir hat es gefallen", berichtete er stolz im Promiflash-Interview und verdeutlichte dann noch: "Ich bin im Mile-High-Club."

ActionPress Gina-Lisa Lohfink im November 2018

TVNOW Calvin Kleinen bei "Temptation Island"

Instagram / emmyruss Emmy Russ, ehemalige "Promis unter Palmen"-Kandidatin

