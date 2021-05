Verschweigt Justin Hartley (44) da eine Kleinigkeit? Der Schauspieler ist knapp zwei Jahre nach der Scheidung von "Selling Sunset"-Star Chrishell Stause (39) wieder glücklich vergeben. An Silvester bestätigte er mit einem Pärchenfoto seine Beziehung zu Schauspielerin Sofia Pernas (31). Jetzt stellt sich allerdings die Frage, ob die beiden längst nicht mehr nur Partner sind – sondern schon Eheleute! Der Grund ist ein verdächtiger Ring...

Justin war am vergangenen Sonntag bei den MTV Movie & TV Awards zu Gast und kürte zusammen mit This is us-Kollegin Mandy Moore (37) den Gewinner in der Kategorie "Bester Held". Aufmerksamen Fans fiel bei seinem Bühnenauftritt aber vor allem ein Detail ins Auge – der US-Amerikaner trug am linken Ringfinger einen schlichten Ring. Während einer Veranstaltung im März hatte man das Schmuckstück noch nicht an ihm gesehen. Hat in dieser Zeitspanne also eine heimliche Hochzeit stattgefunden?

Justins Vielleicht-Ehefrau Sofia begleitete ihn an diesem Abend und ließ sich mit ihm zusammen für ein paar Fotos ablichten – damit gaben sie übrigens auch ihr Red-Carpet-Debüt als Pärchen! Nimmt man ihre Hände genauer unter die Lupe, blinkt es auch an ihrem linken Ringfinger. Doch, ob es sich hier um ein simples Accessoire oder einen Liebesbeweis handelt – diese Frage blieb bisher offen.

