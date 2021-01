Justin Hartley (44) und Sofia Pernas (31) genießen ihr Liebesglück! Das Schauspieler-Pärchen geht erst seit wenigen Monaten gemeinsamen durchs Leben. Nachdem der This Is Us-Darsteller 2019 die Scheidung nach zwei Jahren Ehe mit Ex-Frau und "Selling Sunset"-Star Chrishell Stause (39) eingereicht hatte, verliebte er sich im darauffolgenden Jahr in die "Blood & Treasure"-Bekanntheit. Auch seinen Geburtstag scheinen die Turteltauben zusammen gefeiert zu haben. Im Netz gratulierte Sofia ihrem Justin mit einem süßen Post!

Der Serienstar wurde am 29. Januar 44 Jahre alt. Zu diesem Anlass postete die marokkanisch-amerikanische Akteurin ein Schnappschuss von ihrer besseren Hälfte auf Instagram. "Ich feiere diesen Mann mit meinem Lieblingsbild. Dieses Lächeln! Es erleuchtet meinen Himmel. Alles Gute zum Geburtstag", schwärmt sie neben dem Foto, auf dem Justin mit aufgesetzter Baseballkappe direkt in die Kamera strahlt. Daneben ist das arabische Wort "Habibi" zu lesen, das so viel wie "meine Liebe" bedeutet.

Die Fans der dunkelhaarigen Schönheit sind begeistert von der süßen Nachricht für ihren Liebsten und lassen es sich nicht nehmen, auch ein paar Glückwünsche zu seinem Ehrentag dazulassen. Unter den Gratulanten befindet sich zudem Justins 16-jährige Tochter Isabella, die den Post mit einem roten Herz-Emoji kommentiert.

Instagram / sofiapernas Sofia Pernas und Justin Hartley

Instagram / justinhartley Sofia Pernas und Justin Hartley

Getty Images Sofia Pernas, Schauspielerin

