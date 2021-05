Ist die Freundschaft zwischen Sam Dylan (30) und Georgina Fleur (31) noch zu retten? Nachdem der Influencer angedeutet hatte, dass bei dem Rotschopf ein Kind im Anmarsch sei, haben sich die beiden ordentlich verkracht. Sam möchte jetzt jedoch nicht als Sündenbock für die Mama in spe herhalten. Für ihn ist klar: Der Zoff bahnte sich allein schon dadurch an, dass Georgina ihn lange Zeit anlog!

Sam hat genug! Im "Kings of Klatsch"-Podcast dreht der Reality-TV-Star jetzt den Spieß um. Als Georgina ihre Teilnahme bei Promis unter Palmen abbrach und die ersten Schwangerschaftsgerüchte aufgekommen seien, habe sie auch ihren Freund, den sie seit 2014 kennt, lange im Dunkeln gelassen. Sam sagt: "Es kamen diese Gerüchte auf und sie hat es immer abgestritten." So sei es dann von Monat zu Monat weitergegangen.

Es seien später einige TV-Jobs und Projekte im Gespräch gewesen, die Sam gemeinsam mit Georgina wahrnehmen wollte. Auch hier habe sie immer wieder beteuert, nicht schwanger zu sein. Hat sie Sam etwa die ganze Zeit bewusst belogen? Der sagt zumindest: "Ich war immer in der Vermutung: Georgina ist nicht schwanger." Persönlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie in anderen Umständen ist, habe Georgina Sam demnach nie.

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan

Promiflash Georgina Fleur und Sam Dylan in Heidelberg

TV NOW / Stefan Gregorowius Sam Dylan, Reality-TV-Star

