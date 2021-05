Er ist ein ganz stolzer Papa! John Legend (42) lässt seine Fans tief in sein Privatleben blicken: Gemeinsam mit seiner Frau Chrissy Teigen (35) und den beiden Kindern Luna (5) und Miles (3) zeigt der Musiker sich gerne auf den sozialen Netzwerken. Besonders seine Kids spielen dabei häufig eine große Rolle. Am Sonntag war dabei ein ganz spezieller Gruß fällig: Denn Sohnemann Miles feierte seinen dritten Geburtstag!

Auf Instagram würdigte der Sänger den großen Tag seines Zweitgeborenen mit einer ganzen Reihe niedlicher Bilder: Auf einem lehnt der Lockenkopf in weißem Hemd und karierter Stoffhose mit Modelblick lässig an einer Couch. Die übrigen Schnappschüsse lassen Szenen aus dem bewegten Leben des Dreijährigen Revue passieren – etwa im lustigem Hai-Kostüm am Pool! "Dieser gut aussehende junge Mann wird heute drei Jahre alt", schrieb John unter den Beitrag.

Seine Fans reagierten überschwänglich auf die Bilderstrecke. "Mein Gott, er ist so zuckersüß!", schrieb eine begeisterte Nutzerin. Zahlreiche andere User gratulierten Miles zu seinem Geburtstag. Innerhalb weniger Stunden erhielt der Post fast 900.000 Likes.

Instagram / johnlegend John Legends Sohn Miles im Mai 2021

Instagram / johnlegend John Legends Sohn Miles am Pool

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit John Legend und ihren Kids

