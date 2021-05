Udo Lindenberg (75) würde offenbar alles wieder genauso machen! Bereits in den frühen 70er-Jahren startete der gebürtige Westfale seine Karriere als Sänger und trug maßgeblich zum Durchbruch der Rockmusik in Deutschland bei. 2008 stand der Musiker dann mit seinem 34. Studioalbum erstmals an der Spitze der deutschen Charts. Heute feiert Udo bereits seinen 75. Geburtstag – und könnte wohl kaum zufriedener sein!

Im Interview mit Bild ließ Udo die vergangenen Jahre noch mal Revue passieren und kam zu dem Schluss: "Ich würd's wieder genauso tun, genauso, wie es war!" An seinen Tod denkt der Künstler noch lange nicht. "Ich will ja in den Club der 100-Jährigen", erklärte das Geburtstagskind. Bis dahin hat Udo noch ein paar Jahre Zeit. In der Öffentlichkeit trifft man den Interpreten allerdings nur selten an – meist geht Udo erst dann aus dem Haus, wenn alle anderen bereits im Bett liegen.

Die aktuelle Gesundheitslage scheint der 75-Jährige gelassen zu nehmen. Vor Kurzem ließ er sich mit dem umstrittenen Impfstoff Astrazeneca impfen. "Ich hab‘s gemacht. Nach der zweiten Impfung gab's 'ne kleine Impf-Erektion, Schniefnase, Schlapphut, alles easy", verriet Udo. Die Normalität wie vor der Pandemie wünscht sich der Wahlhamburger aber dennoch zurück.

Getty Images Udo Lindenberg im November 2016

Getty Images Udo Lindenberg, Sänger

Getty Images Udo Lindenberg in Berlin

