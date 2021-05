Sie haben eine lange Reise hinter sich: Bei 5 Senses for Love machten sich die Kandidaten einen Antrag, nachdem sie sich mit allen Sinnen kennengelernt hatten – außer mit dem Sehsinn! Danach gab es unter der Sonne Griechenlands die Gelegenheit, die Stärken und Schwächen der jeweils Verlobten auszuloten. Das ging nicht bei allen gut, doch drei Paare bestanden jeden Test und sind somit offenbar bereit für den Traualtar. Und so sehen die Mädels in ihren Brautkleidern aus!

In einem Clip begleitet Sat.1 die angehenden Ehefrauen beim Shopping in einem Kölner Brautmodenatelier. Zwischen all den bezaubernden Roben konnten sich Alissa Weber, Sabrina Mina (28) und Nicole Szagun zunächst kaum entscheiden. Doch nach und nach fanden die drei Kuppelshow-Kandidatinnen sich immer besser zurecht. "Wenn ich es sehe, muss ich einfach das Gefühl haben: Genau das ist es!", erklärte Sabrina die Suche nach ihrem Traumkleid.

Doch auch wenn am Ende alle ihr Kleid gefunden haben – offen bleibt, welche Paare sich im Finale der Show tatsächlich das Jawort geben! Denn bei der alles entscheidenden Frage haben die Kandidaten immer noch die Chance, alles abzublasen. Es bleibt also bis zum Schluss weiterhin spannend, ob aus dem TV-Experiment wirklich frischgebackene Eheleute hervorgehen werden.

Sat.1 "5 Senses for Love"-Kandidatin Alissa Weber

Sat.1 "5 Senses for Love"-Kandidatin Sabrina Mina

Sat.1 "5 Senses for Love"-Kandidatin Nicole Szagun

