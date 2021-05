Welche Frau könnte wohl Pacos Herz erobern? Der Tattoo-Hottie war in der vergangenen Staffel Love Island zwar erst recht spät dazugestoßen – konnte aber zumindest eine Single-Dame schnell von sich überzeugen. Obwohl er gemeinsam mit Bianca die Sendung als Sieger-Couple verließ, wurde aus den beiden im wahren Leben dann doch kein Liebespaar. Einige Monate nach Ende der Show ist der Hannoveraner offenbar immer noch Single – vielleicht, weil Paco einfach zu wählerisch ist?

Diese Frage stellten seine Fans dem früheren Soldaten nun zumindest in einem Q&A auf seinem Instagram-Profil. Der Blondschopf erklärte daraufhin: "Ich habe meine eigenen Ansprüche. Die sollten wir alle haben. Nur so können wir zu 100 Prozent mit unserem zukünftigen Partner glücklich werden. Die Liebe sollte für uns alle einfach sein!" Paco versicherte jedoch auch, keinen bestimmten Typ Frau zu bevorzugen – sie müsse ihn einfach umhauen: "Ich möchte sie lesen können, ohne ein Wort mit ihr zu wechseln. Ich möchte, dass mein zukünftiges Leben sich in ihren Augen widerspiegelt!"

Ob Paco eben jene Traumfrau wohl schon gefunden hat? Zuletzt schien es nämlich ganz so, als würde sich zwischen dem Niedersachsen und Gerda Lewis (28) etwas anbahnen – immer öfter waren die zwei gemeinsam unterwegs. Paco entgegnete auf derartige Vermutungen jetzt aber nur: "Wenn ich die zukünftige Frau an meiner Seite habe, lasse ich es euch wissen!"

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Paco Hrb und Bianca Balintffy, "Love Island"-Gewinner 2021

Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco, bekannt aus "Love Island"

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im April 2021

Anzeige

Denkt ihr, dass zwischen Paco und Gerda etwas läuft? Definitiv! Nein, sie arbeiten nur gemeinsam. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de