Emily Ratajkowski (29) versetzt ihre Fans einmal mehr ins Staunen! Im vergangenen Sommer hatte das Model seine Schwangerschaft bekannt gemacht und seitdem regelmäßig Fotos seines wachsenden Babybauches gepostet. Seit Anfang März sind die US-Amerikanerin und ihr Mann Sebastian Bear-McClard (34) endlich zu dritt. Sie haben eine Tochter bekommen – Sylvester Apollo. Dass Emily vor einigen Wochen noch eine große Kugel vor sich hergeschoben hat, ist angesichts aktueller Aufnahmen von ihr kaum vorstellbar.

Seit der Geburt erstaunt die 29-Jährige ihre Follower immer wieder mit ihrem Body. So auch jetzt: Auf dem Instagram-Account ihrer Bademodenmarke posiert die Beauty auf einem Foto in einem knapp geschnittenen Bikini. Von Emilys einstigem Babybauch ist darauf keine Spur mehr. "Du hast gerade erst ein Baby bekommen und siehst schon wieder so toll aus", bewunderte beispielsweise ein Fan die Neu-Mama.

Dass es sich bei dem Bild keineswegs um Photoshop handelt, zeigen aktuelle Paparazzi-Aufnahmen von Emily. Vor wenigen Tagen erst wurde sie dabei geknipst, wie sie rank und schlank durch die Straßen von New York City schlenderte.

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester Apollo Bear, April 2021

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de