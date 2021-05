Emily Ratajkowski (29) schlendert entspannt durch die Gegend! Erst vor wenigen Wochen bekamen das Model und sein Ehemann Sebastian Bear-McClard (34) ihren ersten Nachwuchs. Sie gaben ihrem Baby den Namen Sylvester Apollo Bear. Nur einen Monat nach der Entbindung zeigte die Laufstegschönheit im Netz schon ihren fitten After-Baby-Body. Jetzt verblüffte die 29-Jährige ihre Fans erneut: Auf Paparazzi-Fotos spaziert Emily völlig rank und schlank durch New York City!

Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, stolziert die Beauty in einer schwarzen Weste mit goldenen Knöpfen und einem eng anliegenden schwarzen Rock durch die Straßen von New York City. Zu ihrem Look kombinierte sie eine schicke Sonnenbrille und goldene Ohrringe. Aufnahmen von der Seite beweisen: Von einem After-Baby-Bauch ist bei der 29-Jährigen keine Spur mehr!

Bis vor einigen Wochen trug Emily noch einen großen Babybauch vor sich her, der verschwunden zu sein scheint. Doch für ihren schlanken Bauch kurz nach der Geburt ihres Sohnes kassiert die Neu-Mama auch Kritik. Vor allem Zweifach-Mama Claire Holt (32) war Netz genervt von Emilys After-Baby-Body-Pics. "Wenn du zehn Tage, nachdem du ein Baby bekommen hast, ein Bild von dir mit einem total flachen Bauch postest und dann von Body-Positivity sprichst, ist es das Gleiche, wie wenn du ein Bild deines millionenschweren Bankkontos teilst und es Erfolgspositivität nennst", stellte die Vampire Diaries-Darstellerin auf Instagram klar.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester Apollo Bear, April 2021

Instagram / emrata Emily Ratajkowski während ihrer Schwangerschaft

Getty Images Claire Holt, Schauspielerin

