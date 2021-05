Emma Stone (32) steht ihre neue Rolle als Mutter wunderbar! Die Schauspielerin ist im vergangenen März erstmals Mama geworden. Sie und ihr Mann Dave McCrary durften eine gesunde Tochter auf der Welt begrüßen. Wie ihr kleiner Sonnenschein heißt, haben die beiden frischgebackenen Eltern bisher noch nicht bekannt gegeben. Auch ein Foto ihres kleinen Engels teilte das Paar bislang nicht. Dafür wurde die Oscar-Preisträgerin nun in der Öffentlichkeit gesichtet – und sah einfach fantastisch aus.

Paparazzi sichteten die "La La Land"-Darstellerin am vergangenen Freitagmittag in Beverly Hills. Die Neu-Mama machte eine lässige Figur in einer Jeans und einem hellgrünen Pulli. Sie sah so aus, als ob sie gerade von einem Meeting kommt, da sie mit Zetteln und mehreren Taschen beladen war. Vielleicht hatte die 32-Jährige ja einen Presse-Termin für Cruella de Vil – immerhin kommt der Disney-Film schon Ende Mai ins Kino und startet dann auch auf dem Streaminganbieter Disney+.

Bei ihrem Outing strahlte Emma richtig und sah überglücklich aus. Dass sie tatsächlich gerade richtig happy ist, bestätigte sogar ein Insider gegenüber Us Weekly schon im April. Ihm zufolge gehe es dem "Zombieland"-Star und seinem Gatten momentan sehr gut: "Ein Baby zu haben, hat sie auf eine Art und Weise näher gebracht, die sie nie erwartet hätten."

Instagram / davemccary Dave McCary und Emma Stone

Getty Images Schauspielerin Emma Stone, September 2018

Getty Images Emma Stone beim Palm Springs International Film Festival im Januar 2019

