Zum ersten Mal dürfen bei Wer wird Millionär? auch die Promis auf volles Risiko gehen! Immer mal wieder gibt es im Rahmen der beliebten Ratesendung ein sogenanntes "Zocker-Special", in dem die Kandidaten versuchen müssen, die ersten neun der insgesamt 15 Fragen ohne einen Joker zu beantworten. Nun sollen sich auch vier Promis dieser Herausforderung stellen. Die folgenden Stars raten in der Folge am 24. Mai mit!

Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist unter anderem die Komikerin Anke Engelke (55) mit von der Partie, um das Preisgeld in Höhe von zwei Millionen Euro für den guten Zweck abzuräumen. Sie war bereits sechsmal beim "Prominenten-Special" zu Gast – gewonnen hat sie allerdings noch nie. Anders sieht das bei ihren Konkurrenten Oliver Pocher (43), Barbara Schöneberger (47) und Thomas Gottschalk (71) aus. Sie konnten den Jackpot bereits jeweils einmal knacken.

Mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk ist der Moderator Günther Jauch (64) auch wieder mit seinen Denn sie wissen nicht, was passiert-Kollegen vereint. Die vergangenen drei Ausgaben der Sendung waren nämlich krankheitsbedingt leider ausgefallen. Zwar hatte er kurz per Videocall zugeschaltet werden können – in den Spielen mussten ihn allerdings andere Promis wie Tim Mälzer (50) vertreten.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Anke Engelke bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Barbara Schöneberger bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Thomas Gottschalk bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de