Das sieht ganz nach Countdown aus: Die US-amerikanische Sängerin Halsey (26) wird zum ersten Mal Mama. Die Künstlerin erwartet zusammen mit ihrem Freund, dem Drehbuchautor Alev Aydin, ihr erstes Kind. Seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft Ende Januar teilt die bekannte Interpretin regelmäßig süße Fotos von sich und ihrem Babybauch im Netz. Jetzt gibt sie ihren Fans ein erneutes Kugel-Update, das zeigt: Es dauert wohl nicht mehr lange!

In einer Story auf Instagram gibt Halsey ihren Fans mit einem Foto einen erneuten Einblick in ihre fortgeschrittene Schwangerschaft. Doch nicht nur ihre Kugel, auch ihr Hund ist mit auf dem Schnappschuss zu sehen. Dieser liegt mit dem Kopf auf ihrem Schoß. Die Sängerin scheint hier also einen süßen Kuschelmoment zu genießen! So wie es aussieht, wird es außerdem nicht mehr lange dauern, bis ihr kleiner Schatz das Licht der Welt erblickt.

Ihr Mutterglück scheint Halsey kaum fassen zu können: Denn 2015 gab sie bekannt, an Endometriose zu leiden – einer Krankheit, mit der das Kinderkriegen meist sehr schwierig ist. Tatsächlich hat die Sängerin in der Vergangenheit bereits mehrere Fehlgeburten erlitten. Nach einer OP zur Besserung der chronischen Krankheit steht ihrem Mamasein aber nun offenbar nichts mehr im Weg.

Instagram / iamhalsey Sängerin Halsey, 2021

Instagram / iamhalsey Sängerin Halseys Babybauch, 2021

Instagram / iamhalsey Die schwangere Sängerin Halsey im April 2021

