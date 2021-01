Halsey (26) musste für ihr süßes Glück einige Strapazen auf sich nehmen! Am Mittwoch hatte die schöne Sängerin ihre treuen Fans mit einer freudigen Neuigkeit überrascht: Die erfolgreiche "Without Me"-Interpretin ist schwanger und erwartet gemeinsam mit ihrem neuen Freund Alev Aydin ihr erstes Kind. Jetzt teilt die werdende Mama ein neues Foto ihres runden Babybauchs – und enthüllt dabei ihre deutlichen Endometriose-Narben!

Via Instagram präsentiert die Musikerin ein Foto, auf dem man ihre nackte Körpermitte sehen kann. Richtig rund wölbt sich ihr Babybauch in Richtung Kamera. Kurz oberhalb ihres Slips sind auch zwei kleine verheilte Wunden auf der Haut zu erkennen – diese kennzeichnet Halsey mit einer kurzen Erklärung, die durchaus zufrieden klingt: "Die Narben, denen ich meinen Engel verdanke. Endo-Kämpferin!"

2015 hatte die Ex von Evan Peters (34) enthüllt, dass sie an Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut leidet. Zwei Jahre später ließ sich das Stimmwunder wegen der Endometriose sogar operieren – diesen heftigen Eingriffen am Uterus verdankt sie wohl auch ihre Narben.

Instagram / iamhalsey Foto von Halseys Endometriose-Narben

Getty Images Halsey im Oktober 2019

Getty Images Halsey, Sängerin und Songwriterin

