Dass Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (31) gemeinsam so richtig glücklich sind, müsste mittlerweile wirklich jeder mitbekommen haben! Immerhin geben die Eheleute ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben – und dabei turteln sich das Topmodel und der Tokio Hotel-Musiker nur allzu gerne durch die sozialen Medien. Aber auch im Alltag der beiden geht es ziemlich romantisch zu: Heidi überrascht ihren Mann Tom nämlich mit allerhand "merkwürdigen Dingen"!

Im Interview mit Entertainment Tonight sprach Heidi jetzt ganz offen und ehrlich über ihr Eheleben. "Ich bin sehr romantisch und ich tue eine Menge merkwürdige Dinge für ihn, wie überall Notizen zu hinterlassen", berichtete die hübsche Blondine und schwärmte: "Es ist wunderschön, wenn man das von seinem Partner zurückbekommt." Im Hause Klum-Kaulitz werden also offenbar regelmäßig kleine Liebesbriefe ausgetauscht.

Für Heidi sei es das erste Mal, dass sie einen Partner habe, mit dem sie all diese romantischen Dinge tun könne – und das macht die 47-Jährige so richtig glücklich."Ich meine, ich habe mein Match gefunden, endlich", schwärmte die Germany's next Topmodel-Chefjurorin über ihre dritte Ehe.

Getty Images Heidi Klum im Mai 2021 in Los Angeles

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Angel Ball in New York im Jahr 2019

ActionPress Heidi Klum im Februar 2020 in New York

