Jenefer Riili hat zurzeit mit heftigem Hate im Netz zu kämpfen. Viele Follower der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin glauben, dass sie der Grund dafür ist, dass Kampf der Realitystars-Kollege Chris Broy seine schwangere Freundin Eva Benetatou (29) verlassen hat. Im Netz wird die junge Mutter daher mit Hassnachrichten bombardiert. Aber die Hater haben es nicht nur auf Jenefer abgesehen. Auch ihre Mutter bekommt inzwischen üble Mitteilungen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Influencerin jetzt einen Schnappschuss, der offenbar das Handy ihrer Mutter zeigt. Darauf ist eine Insta-Nachricht zu sehen, in der Jenefers Mama gefragt wird, wie sie zu der angeblichen Affäre zwischen ihrer Tochter und Chris steht. "Sogar an meine Mama... crazy world", kommentierte Jenefer die unschöne Fanfrage.

Dass sie immer wieder heftig angefeindet wird, macht der YouTuberin ziemlich zu schaffen. "Ich kenne die Wahrheit, und trotzdem ist es für mich nicht leicht, so durch den Dreck gezogen zu werden", erklärte sie in einem Insta-Clip, der sie weinend zeigt. Dennoch will sie sich von so viel geballter Feindseligkeit nicht unterkriegen lassen.

Anzeige

Evris Eva und Chris, Dezember 2020

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de