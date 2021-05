Ben Zucker möchte endlich ankommen! Eigentlich hat der Schlagerstar gerade einige Erfolge zu verbuchen. Nicht nur beruflich läuft es für den Musiker einwandfrei, sondern auch in Sachen Gesundheit hat er energisch durchgegriffen. Ganze 17 Kilo konnte der Lederjacken-Fan dank gesunder Ernährung und Sport abspecken. Doch trotz der neuerlangten Topform fehlt dem Künstler bislang noch die richtige Begleitung an seiner Seite. Ben will nun endlich die Frau fürs Leben finden.

Der 37-Jährige ist offenbar an einem Punkt angekommen, an dem er bereit ist, sich fest zu binden: "Affären, kleinere Geschichten – all das möchte ich nicht mehr", erklärte er im Interview mit Meine Melodie. Stattdessen hofft er auf das große Glück: "Ich will jetzt meine Liebe fürs Leben haben." Verzweiflung mache sich in dem Vater einer Tochter jedoch noch nicht breit. Somit sei er nicht zwingend "auf der Suche", sondern gehe dieses Thema "völlig entspannt" an.

Der Grund für sein Umdenken war die Zwangspause aufgrund der derzeitigen Gesundheitskrise, wie Ben verriet. Dadurch habe er sich vermehrt den Kopf über seine vergangenen Partnerschaften zerbrochen. "Ich machte mir Gedanken über Themen wie gescheiterte Beziehungen oder überzogene Ansprüche an mich selbst gemacht", gestand er.

ActionPress Ben Zucker, Schlagersänger

ActionPress Ben Zucker im Januar 2020 in Berlin

Instagram / ben_zucker_musik Ben Zucker im Februar 2019

