Jessica Paszka (31) vermisst es, schwanger zu sein. Noch nicht einmal zwei Wochen ist es her, dass die einstige Bachelorette und ihr Verlobter Johannes Haller (33) zum ersten Mal Eltern wurden. Die kleine Hailey-Su erblickte das Licht der Welt und krempelt seitdem das Leben des Paares komplett um. Selbst der Bart des frischgebackenen Papas musste zum Wohle des Babys weichen. Doch bei all dem Glück vermisst es Jessica trotzdem, ihre Tochter in sich zu tragen.

Auf Instagram postete die 31-Jährige ein Bild von sich, auf dem sie hochschwanger zu sehen ist. "Es ist richtig ungewohnt, ohne meinen riesigen Bauch und meine Wassereinlagerungen am gesamten Körper", schrieb die frischgebackene Mutter zu dem Foto. Trotz all der Beschwerden, die mit der Schwangerschaft einhergegangen sind, vermisst sie dieses einzigartige Gefühl. "Ich fühlte mich zwar oft wie ein Babyelefant, aber ich liebte es", versicherte sie in dem Post.

Im Laufe der Schwangerschaft konnte die Beauty aber nicht nur einen äußerlichen Wandel an sich feststellen. Auch ihre Selbstwahrnehmung habe sich in diesen besonderen Monaten sehr zum Positiven verändert, wie die Reality-TV-Bekanntheit erklärte. Vorher sei sie trotz ihres fitten Körpers unheimlich selbstkritisch gewesen.

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Influencerin Jessica Paszka

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im März 2021

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de