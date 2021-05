Warum geht Yassmine bei M.O.M eigentlich derart aufs Ganze? In der Kuppelshow ist die Berlinerin gerade auf der Suche nach ihrem Traumpartner: Gemeinsam mit 13 anderen Kandidatinnen buhlt sie um die Herzen von Senior Dan Agboli und Junior Dustin. Schon in den ersten beiden Folgen machte die Tänzerin deutlich, dass sie eine ernst zu nehmende Konkurrentin ist: Sie küsste nicht nur den 49-Jährigen, sondern knutschte auch mit Dustin herum. Mit Promiflash sprach Yassi über ihre Kussoffensive.

Im Gespräch mit Promiflash plauderte die 37-Jährige über die Küsse mit Dan und Dustin und verriet, warum sie sich den beiden Männern so schnell an den Hals warf. "Ich habe bewusst direkt beide geküsst, um die Reaktion der Mitstreiterinnen zu provozieren. Solche Shows dienen letztendlich auch dem Entertainment und dafür habe ich gesorgt", erklärte Yassmine.

Dass ihre forsche Aktion bei ihren Mitstreiterinnen nicht ganz so gut ankam, stört sie nicht – ganz im Gegenteil. "Sie machen in einer Datingshow mit, in der zwei Männer 14 Frauen daten und küssen können, wie und wann es ihnen gefällt. Aber sobald es die Frau ist, die die Initiative ergreift, wird sie sofort zum Feind", betonte Yassi.

