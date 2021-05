Eric Sindermann (32) wird nicht schlau aus seiner Ex. Der ehemalige Handballspieler hofft, im TV die große Liebe zu finden. Dass er bei Ex on the Beach aber ausgerechnet auf seine Verflossene Tara Tabitha traf, kam für den Berliner total überraschend. Warum? Die Liaison der beiden scheiterte vor allem daran, dass die gebürtige Österreicherin keine Lust auf eine Fernbeziehung hatte. Kein Wunder, dass ihr Ex sich jetzt fragt: Warum sucht Tara, die in London lebt, dann im deutschen Fernsehen nach einem Partner?

Im Gespräch mit Promiflash erinnert sich der Modeschöpfer an das Wiedersehen mit der Blondine zurück: "Auf der einen Seite hatte ich mich gefreut, sie zu sehen, weil ich noch Gefühle habe. Auf der anderen Seite bin ich sauer, sie bei einer Datingshow zu treffen! Nach Berlin zu mir wollte sie nicht kommen, aber zu einer Datingshow." Die Influencerin hatte zuvor betont, dass gerade die Pandemie es schwierig mache, den Kontakt zu halten. Ist jetzt etwa alles anders? Der 32-Jährige ist jedenfalls sauer auf die Beauty und froh darüber, dass er am Ende das Interesse anderer Girls wecken konnte. "Im Gegensatz zu Tara haben die anderen Frauen um mich gekämpft", betont er.

Angeblich sei der TV-Star auch eine ziemlich große Nummer. "Ich bin Dr. Sindsen, der kommende Modekönig von Deutschland, und jede Frau kann froh sein, an meiner Seite zu sein. Auch eine Tara Tabitha! Frauen müssen um mich kämpfen, nicht ich um sie!", stellt er selbstbewusst klar. Und Tara? Die erklärt, dass sie mittlerweile mit dem Gedanken spiele, nach Deutschland zu ziehen – das würde ihr dann auch das Liebesleben mit den Männern hierzulande erleichtern.

