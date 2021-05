Wie denken die Kinder von Anne Wünsche (29) über das große Liebes-Comeback? Vor wenigen Tagen gab die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bekannt, dass sie wieder mit ihrem Ex Karim zusammen ist. Die beiden hatten sich im vergangenen Jahr nach über einem Jahr Beziehung voneinander getrennt. Doch wie stehen eigentlich ihre Kids Miley und Juna dazu? Das erzählte Anne jetzt im Interview mit Promiflash.

"Beide haben sich sehr gefreut, dass er wieder da ist, weil sie ihn kennen und er einfach niemand Fremdes ist", plauderte die 29-Jährige jetzt im Gespräch mit Promiflash aus. Ihr sei es bereits in der Datingphase wichtig gewesen, dass sie und ihr Liebster auch viel mit den zwei Mädchen unternehmen. Karim achte aber auch wirklich sehr auf Annes Töchter. "Er stand mit Juna am Herd und die beiden haben Händchen gehalten oder sie hat ihm beim Zwiebelschälen geholfen", erinnerte sie sich.

Vor wenigen Tagen hatte die Influencerin auch erklärt, warum sie das Liebes-Comeback so lange für sich behalten hat. Sie sei inzwischen schon seit einem Monat wieder mit ihrem Ex liiert, habe aber aufgrund der damaligen Trennung abwarten wollen, ob sich zwischen den beiden wirklich etwas Ernstes anbahnt. "Es fühlt sich einfach anders an als damals, deswegen war ich dazu bereit, es öffentlich zu machen", erzählte Anne glücklich.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) mit ihren Kinder Juna und Miley Merten

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Kinder Juna und Miley

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de