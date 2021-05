Philipp Mickenbecker gibt ein erschreckendes Gesundheitsupdate: Der Webstar, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder den YouTube-Kanal The Real Life Guys führt, hat Krebs im Endstadium. Das sogenannte Hodgkin-Lymphom in seiner Brust wächst immer weiter, Heilungschancen gibt es keine mehr. Mittlerweile plagen ihn starke Schmerzen, außerdem hat er regelmäßig mit Atemnot zu kämpfen. Die Tumorwunde auf seinem Brustbein ist mittlerweile so tief, dass Philipps Inneres zum Vorschein kommt. Auf YouTube erzählt der Webstar: "Der Arzt hat mir gesagt, dass man den Herzbeutel sehen kann durch die Wunde und auf der anderen Seite sogar schon das Lungengewebe."

