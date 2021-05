Georgina Fleurs (31) Babybauch wächst und wächst. In der vergangenen Woche lüftete die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin ein lang gehütetes Geheimnis: Sie erwartet zum ersten Mal Nachwuchs. Ihre Fans hatten die süße Neuigkeit schon länger kommen sehen – vor allem, weil sich die Reality-TV-Bekanntheit zuletzt über einige Extrakilos beschwert hatte. Aber wie viel hat Georgina während der Schwangerschaft überhaupt schon zugenommen?

In ihrer Instagram-Story gab die werdende Mutter jetzt ein ausführliches Gewichtsupdate. "Ich habe schon 15 Kilogramm plus", verriet sie und teilte dazu ein Foto der Anzeige ihrer Digitalwaage. 70,1 Kilogramm wiegt die 31-Jährige demnach. Auf ihre neuen Mama-Rundungen ist Georgina aber mächtig stolz. Den deutlich sichtbaren Babybauch setzt sie immer wieder mithilfe von hübschen Kleidchen in Szene.

Kurz nach der Schwangerschaftsverkündung teilte die Dubai-Auswanderin bereits eine Bikini-Aufnahme vom Strand vorm Burj al Arab. Mit ihren Händen streichelte sie dabei liebevoll ihren nackten Babybauch. In der Bildunterschrift erklärte das TV-Sternchen: "Ich esse sehr viel und habe die Schwangerschaft bis jetzt eigentlich fast durchgeschlafen."

Georgina Fleur

Georgina Fleur, Realitystar

Georgina Fleur im Mai 2021 in Dubai

