Phoebe Dynevor (26) erkennt man nun auch von Weitem sofort! Die Schauspielerin wurde der breiten Masse vor allem durch ihre Verkörperung der Daphne Bridgerton in dem Netflix-Hit Bridgerton bekannt. Während sie in der Serie mit roten Haaren auf den Herzog von Hastings trifft, geht Phoebe abseits des Filmsets eigentlich als Blondine durchs Leben – ob sie nun aber Lust auf einen neuen Look hatte? Die gebürtige Britin zeigt sich nun mit leuchtend roter Mähne im Netz!

Auf Instagram veröffentlichte der Friseur der 26-Jährigen jetzt ein Bild, das die Herzen ihrer Fans höherschlagen lässt. Auf dem ähnelt sie Daphne durch ihren frisch gefärbten Rotschopf nämlich extrem. "Ich liebe diese Farbe! Phoebe ist so wunderschön, sie sieht unglaublich aus!", schwärmt ein User. Da die Dreharbeiten zur zweiten "Bridgerton"-Staffel bereits in vollem Gange sind, dürfte die Beauty allerdings nicht nur aus privaten Gründen beim Friseur gewesen sein, sondern auch für ihren Job.

Die Seriendarstellerin probiert sich in Sachen Haarfarbe gerne aus. So präsentierte sie sich nicht nur bereits in Blond und Rot, sondern auch dunkelhaarig: Für ihr Filmprojekt "The Colour Room" stand Phoebe mit einem schwarzen lockigen Bob vor der Kamera.

Getty Images Phoebe Dynevor, Schauspielerin

Liam Daniel/Netflix Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page in der Serie "Bridgerton"

Getty Images Phoebe Dynevor, 2018

Wie gefällt euch Phoebe besser? Mit blonden Haaren. Mit roten Haaren. Abstimmen Ergebnis anzeigen



