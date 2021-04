Eine Hauptrolle nach der anderen! Schauspielerin Phoebe Dynevor (25) wurde Anfang des Jahres durch ihre Verkörperung von "Daphne" in der erfolgreichen Serie Bridgerton plötzlich zum Megastar und dafür sogar für die Satellite Awards nominiert. Anschließend ergatterte die rothaarige Beauty eine weitere Hauptrolle für den Film "The Colour Room". Jetzt wurde ein erstes Foto der Dreharbeiten veröffentlicht und das sorgt für eine Überraschung, denn: Phoebe hat im neuen Film schwarze Haare!

"Es ist so eine Ehre, dass ich die Hauptrolle in 'The Colour Room' spielen darf!", erklärte sie in einem Interview. Der Medienkonzern Sky veröffentlichte nun vorab ein Bild der Dreharbeiten. Darauf ist die 25-Jährige kaum wieder zu erkennen! Es zeigt Phoebe mit schwarzen Locken und einem Bob in einer verrauchten Straße. Ihre Fans sind durch "Bridgerton" eher an rote Haare und sehr knallige Farben gewöhnt – deswegen wirkt die Veränderung auf dem neuen Foto für die meisten wohl sehr stark.

In den vergangenen Monaten wurde die Darstellerin, die privat eigentlich blonde Haare hat, wieder mit ihrer roten Frisur gesehen. Die Vermutung war, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Erfolgsserie "Bridgerton" begonnen hatten. Diese Annahme bestätigte sich kurz darauf, als Schauspielkollegen Fotos vom Set posteten. Bis Staffel zwei auf Netflix ist, wird es aber noch eine ganze Weile dauern. Phoebes neuer Film "The Colour Room" soll jedoch schon Ende des Jahres veröffentlicht werden.

Anzeige

Getty Images Phoebe Dynevor bei der Premiere von "Snatch", März 2017

Anzeige

Liam Daniel/Netflix Phoebe Dynevor als Daphne in "Bridgerton"

Anzeige

enewsimage / ActionPress Phoebe Dynevor, Darstellerin der Netflix-Serie ''Bridgerton''

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de