Angelina Jolie (45) und ihre Kinder halten fest zusammen! Dass für die sechsfache Mutter ihr Nachwuchs an erster Stelle steht, hat sie erst kürzlich unter Beweis gestellt. So fordert die Schauspielerin in der Scheidung von Brad Pitt (57) nicht nur das alleinige Sorgerecht. Die Darstellerin will auch in ihrem Job kürzertreten, um mehr Zeit mit Shilo (14), Vivienne (12), Maddox (19), Zahara (16), Knox (12) und Pax (17) verbringen zu können. Nun sprach Angelina offen über das Leben mit ihren sechs Kids.

"Ich habe sechs sehr kompetente Kinder", betonte die 45-Jährige gegenüber E! News. "Natürlich wache ich manchmal auf und denke mir: 'Ich muss sicherstellen, dass es ihnen gut geht. Ich muss sicherstellen, dass es ihnen mental gut geht'", beschrieb sie ihre Gedanken als Single-Mama – doch auch das habe sich in den letzten Jahren geändert. Inzwischen wurden die Rollen fast getauscht. "Jetzt denken meine Kids manchmal: 'Ich muss sicherstellen, dass es Mama gut geht'", schilderte der "Salt"-Star. Mittlerweile seien sie ein großartiges Team, worüber Angelina sehr glücklich sei. Sie mache sich auch keine Sorgen mehr um ihren Nachwuchs. "Sie sind einfach coole Persönlichkeiten", betonte der Filmstar.

Seit ihrer Trennung von Brad managt Angelina ihr Leben und ihre Familie alleine. Ob sie schon bald wieder männliche Unterstützung an ihrer Seite haben und sich neu verlieben wird? Im Interview räumte der Hollywoodstar ein, bei der Partnerwahl sehr wählerisch zu sein: "Ich habe wahrscheinlich eine sehr lange Liste von No-Gos. Ich bin jetzt schon ziemlich lange alleine."

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, November 2015

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern Vivienne, Zahara, Shiloh und Knox

Getty Images Angelina Jolie im Dezember 2017

