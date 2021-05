Ist Naomi Campbell (50) doch keine Single-Mama? Das Topmodel sorgte am vergangenen Dienstag für eine riesige Überraschung: Die gebürtige Britin hat ein Baby bekommen! Vorab war nichts von einer Schwangerschaft bekannt gewesen. Dabei drängt sich auch unweigerlich eine Frage auf: Wächst ihr Kind mit einem Vater auf? Eigentlich war Naomi nach letzten Angaben solo – oder hat sie ihren Partner einfach nur vor der Öffentlichkeit geheim gehalten?

Laut einem Insider von The Sun lebt die frischgebackene Mutter mit ihrem Partner und ihrem Kind in den USA. "Naomi ist im letzten Jahr wirklich reifer geworden und befindet sich gerade an einem wunderschönen Punkt in ihrem Leben", plaudert die Quelle aus. Sie sei wirklich glücklich und es habe sich richtig angefühlt, nun eine eigene Familie zu gründen. Um wen es sich bei dem mysteriösen Mann handelt, ist aber nicht bekannt.

Generell hält sich Naomi über ihr Privatleben ziemlich bedeckt. Zwar teilt sie mit der ganzen Welt, dass sie Mutter geworden ist – doch weitere Informationen hält sie bisher unter Verschluss. Neben einem ersten Foto verriet sie lediglich das Geschlecht ihres Kindes – es ist ein Mädchen! "Ein wunderschöner kleiner Segen hat mich als seine Mutter ausgesucht. Ich fühle mich so geehrt, diese liebe Seele in meinem Leben zu haben", schrieb sie in dem Instagram-Post.

Getty Images Naomi Campbell, 2020

Instagram / naomi Naomi Campbell und ihre Tochter, Mai 2021

Getty Images Naomi Campbell im Juli 2019 in Dakar

