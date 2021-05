Mit dieser Aktion hat sie ihren Fans einen ganz schönen Schrecken eingejagt! Um Lena Meyer-Landrut (29) ist es in den vergangenen Monaten ziemlich ruhig geworden – keine neue Musik, keine neuen TV-Auftritte und kaum ein Social-Media-Post. Vor wenigen Tagen dann der Fan-Schock: Die Sängerin löscht all ihre Insta-Beiträge. Mittlerweile hat sie wieder ein Posting geteilt – aber was hat es mit Lenas Netz-Aufräumaktion auf sich?

Ein Bekannter der 29-Jährigen will wissen, was hinter dieser radikalen Social-Media-Säuberung steckt. Die "Better"-Interpretin soll sich neu sortieren! Und dafür steht wohl ganz offensichtlich das Löschen ihrer gesamten Instagram-Seite. "Sie ist in den vergangenen Jahren erwachsener und spürbar verantwortungsvoller geworden", verrät der Freund gegenüber Bild. Aktuell stelle Lena ihre Vergangenheit auf den Prüfstand und erfinde sich neu.

Und genau dafür dürfte auch ihr aktueller Post stehen, den sie als Erstes nach ihrer Komplett-Löschung wieder geteilt hat. Zu einem kurzen Clip schrieb sie simpel, aber vielsagend: "Ein Drittel des Weges – 'Optimistic'." Zusätzlich versah sie den Post mit einem Datum, das Fans vielleicht auf neue Musik der gebürtigen Hannoveranerin hoffen lässt.

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de