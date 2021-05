Dieses Die Höhle der Löwen-Unternehmen ging nach der TV-Ausstrahlung so richtig durch die Decke! In der sechsten Staffel der beliebten Fernsehshow präsentierte Anna Segovia ihren Vollrohrzucker aus Bioanbau Panela. Die Löwin Dagmar Wöhrl (67) ging einen Deal ein und investierte in das Unternehmen Guatavita de Colombia – und das ist heute supererfolgreich: Seit der "Die Höhle der Löwen"-Teilnahme hat Anna mit ihrem Start-up rund eine Million Euro Umsatz gemacht!

Laut einer offiziellen Pressemitteilung des Unternehmens Guatavita de Colombia sei der Absatz nach der TV-Ausstrahlung im November 2019 regelrecht explodiert: Demnach habe das Start-up seither rund 900.000 Euro Umsatz erzielen können – und das freut nicht nur die Gründerin Anna, sondern auch Investorin Dagmar. "Wir wachsen in kleinen Schritten, aber konstant", betont sie und erklärt: "Wir bauen eine Marke auf, das ist mir besonders wichtig."

Damit nicht genug: Zusätzlich zu dem Bio-Vollrohrzucker Panela brachte das Unternehmen inzwischen auch weitere Produkte auf den Markt – und zwar Kaffee und Schokolade. "Wir alle trinken jeden Tag Kaffee, ohne zu wissen, wo er eigentlich herkommt", meint Gründerin Anna und stellt ihre Lösung vor: "Wir sind ganz nah an unseren Partner-Farmern in Kolumbien und kennen jeden Bauern persönlich."

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Die Investoren von "Die Höhle der Löwen", 2019

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl in der achten "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de