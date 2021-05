Es ist eine rührende Geste: Prinz Charles (72) wandte sich bereits kurz nach dem Tod seines Vaters Prinz Philip (✝99) in einer Rede mit emotionalen Worten an das britische Volk. Doch jetzt drückte er auch seine tiefe Dankbarkeit gegenüber all jenen aus, die sich in den letzten Wochen vor dem Tod seines Vaters um ihn gekümmert hatten. So traf Charles nun ganz persönlich das Krankenhauspersonal, das Philip zuletzt versorgt hatte.

In der vergangenen Woche besuchte der britische Thronfolger das St. Bartholomew's Hospital in London, wie das Magazin People jetzt berichtet. Dabei begegnete er auch denjenigen, die seinen Vater kurz vor dessen Tod noch pflegten. "Ich kann Ihnen allen gar nicht genug danken – Sie sind großartig!", lobte er den Einsatz der Mitarbeiter und die medizinische Versorgung, die sie gewährleistet hatten. Philip hatte in der High-Tech-Klinik Anfang des Jahres eine Herz-OP bekommen.

Krankenhaus-Chef Charles Knight zeigte sich begeistert von dem royalen Gast: "Uns allen hier hat sein Besuch enorm viel bedeutet. Vor allem auch, dass er die Pfleger kennenlernen konnte, die sich um seinen Vater gekümmert haben." Charles nahm sich vor Ort viel Zeit und sprach dabei auch mit zahlreichen Patienten.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Mai 2021 im St. Bartholomew's Hospital in London

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Mai 2021 im St. Bartholomew's Hospital in London

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Mai 2021 im St. Bartholomew's Hospital in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de