Bei Tanja Szewczenko (43) stand endlich die lang ersehnte Familienzusammenführung an! Ihre Zwillinge kamen nach einem Blasensprung zu früh zur Welt und verbrachten die vergangenen drei Wochen auf der Frühchen-Station. Regelmäßig gab die Schauspielerin ihren Fans Updates zur Entwicklung ihrer Söhne und verkündete nun voller Stolz: Sie dürfen endlich nach Hause. Diesen Moment hat die frischgebackene Dreifachmama mit einem niedlichen Foto festgehalten.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin ein Bild, das ihren Mann Norman Jeschke (42) mit ihren Jungs Leon und Luis zeigt. Eine Babyschale in der linken Hand, eine in der rechten bahnte sich der Familienvater seinen Weg in Richtung Ausgang. "Bring uns nach Hause", kommentierte Tanja den Beitrag. Mittlerweile sind sie auch genau dort angekommen und die 43-Jährige schwärmte: "Es ist einfach nur schön."

Das bedeutet auch, dass Tanjas Tochter Jona endlich ihre Brüder kennenlernen durfte. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage war ein Besuch der Zehnjährigen in der Klinik nämlich nicht möglich. Dass sich ihre Erstgeborene riesig auf ihre beiden Geschwister freut, hat Tanja schon vor der Geburt im Promiflash-Interview deutlich gemacht. Jona habe ihren Bauch bereits während der Schwangerschaft oft gestreichelt und den Babys Küsse gegeben.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Sohn Leo

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos Mann mit einem der Zwillinge auf dem Arm

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Partner Norman Jeschke und ihrer Tochter Jona

