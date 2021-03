Die ganze Familie von Tanja Szewczenko (43) fiebert dem neuen Nachwuchs entgegen! Im Dezember hatte die ehemalige Eiskunstläuferin überglücklich verkündet, dass sie zum zweiten Mal Mutter wird. Die Ex-Alles was zählt-Darstellerin und ihr Partner Norman Jeschke (42) wünschten sich schon jahrelang ein zweites Kind und erlitten nach der Entbindung ihrer Tochter Jona vier Fehlgeburten. Im Gespräch mit Promiflash verriet Tanja nun, dass sich auch Jona freut, endlich ein Geschwisterchen zu bekommen.

"Sie liebt das Baby im Bauch jetzt schon so sehr, streichelt meinen Bauch oder gibt ihm einen Kuss", teilte die 43-Jährige jetzt mit Promiflash Eindrücke ihres Familienlebens. Doch auch für Jona seien die vergangenen Jahre nicht leicht gewesen. Tanja berichtete: "Sie hat die Rückschläge der letzten Jahre mitbekommen. Hat mich weinen gesehen, wenn wieder eine Fehlgeburt verarbeitet werden musste." Sie habe sogar nach den Ausschabungen mit am Krankenhausbett gesessen. Umso mehr kann sich die Schülerin nun freuen, im Juni ihren Bruder in den Armen halten zu können.

Dass die werdende Mutter einen kleinen Jungen in ihrem Bauch hat, ahnte sie bereits vor ihrer Gender-Reveal-Party im Februar. "Irgendwie wusste ich das schon lange, bevor ich schwanger war. Ich habe das vor einigen Jahren sogar geträumt", erzählte Tanja. Sie finde es unglaublich toll, bald Mutter einer Tochter und eines Sohnes zu sein.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, ihre Tochter Jona und ihr Mann Norman in Köln im Mai 2020

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko in Köln im Januar 2021

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Mann Norman und Tochter Jona

