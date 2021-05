Wird ein Streit bei ihnen schon mal zum Gewitter? Romina Palm (21) tritt in der aktuellen Germany's next Topmodel-Staffel an, um den heiß begehrten Titel zu erlangen. Am heimischen TV verfolgt ihr Freund Stefano Zarrella (30), wie seine Liebste sich schlägt. Dass so eine Laufstegkarriere durchaus Potenzial für Streitereien bietet, zeigte zuletzt ein heißes Shooting mit muskulösen Male-Models. Doch wie fetzen sich die beiden? Promiflash verriet Stefano, dass sie zwei ganz verschiedene Zoff-Typen sind.

Auf Streit würden er und Romina durchaus unterschiedlich reagieren, erzählte Stefano im Promiflash-Interview: "Romina braucht dann kurz eine halbe Stunde oder Stunde, da muss sie in sich gehen, dann ist wieder alles cool. Ich bin eher der Typ, der so was dann sofort klären will." Obwohl das angehende Model deutlich jünger sei, habe er in diesem Punkt viel von ihr gelernt, gab der 30-Jährige zu. Denn die Dinge in so emotionalen Momenten erst mal etwas sacken zu lassen, sei oft eine gute Idee.

Romina könne auch mal aus der Haut fahren – wobei "laut werden" aber eher der falsche Ausdruck sei, schmunzelte Stefano: "Sie hat kein lautes Organ: Auch wenn sie schreit, ist sie leise. Aber wir haben uns schon gefetzt." Dennoch – oder gerade deswegen – seien sie ein gutes Team, betonte er. In den knapp eineinhalb Jahren ihrer Beziehung hätten sie schließlich schon einiges erlebt.

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im Mai 2021

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im März 2021

Instagram / romina.gntm.2021.official GNTM-Romina und ihr Freund Stefano Zarrella

